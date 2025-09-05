ADIM ADIM FİNALE! Türkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçına çıkıyor.

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç ile mücadele edecek.

A Grubu'nda Letonya, Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz ile mücadele eden millilerimiz 5'te 5 yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

Millilerimiz İsveç karşısında zafer elde ederek EuroBasket 2025'te adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Peki, Türkiye - İsveç maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Türkiye - İsveç maçının merak edilenleri...

Türkiye - İsveç maçı ne zaman?

Türkiye - İsveç maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 12:00'de oynanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.