Adli kontrol şartı ile serbest bırakılmak ne demek? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Hukuk sisteminde, bir kişinin suça karıştığı şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından her zaman tutuklama kararı verilmez.

Bazı durumlarda, kişi serbest bırakılır ancak belirli kurallara uyması şart koşulur.

İşte bu noktada devreye “adli kontrol” uygulaması girer. Peki adli kontrol şartı tam olarak neyi ifade eder?

"Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." ifadesi ne anlama geliyor? İşte yanıtı...

Adli kontrol, tutuklama yerine uygulanan bir hukuki tedbirdir. Yani şüpheli kişi tutuklanmaz, ancak belirli kurallara uyması şartıyla serbest bırakılır.

Bu kurallar arasında yurt dışına çıkış yasağı, belirli günlerde karakola imza verme zorunluluğu, elektronik kelepçe takılması veya belirli bir adreste ikamet etme şartı gibi uygulamalar bulunabilir.

Yani bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldığında tamamen özgür değil, mahkemenin denetimi altında bir süreç yaşar.

Bu yöntem hem kişi özgürlüğünü gözetir hem de yargılamanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini amaçlar.