Adli tatil ne zaman sona eriyor? Mahkemeler ne zaman açılacak?

20 Temmuz 2025 Pazar günü başlayan adli tatilin ne zaman sona ereceği vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Adliyelerde işi olan veya mahkemelerde devam eden davası bulunanlar adli tatilin sona ereceği tarihi yakından takip ediyor.

Vatandaşlar arama motorlarında en çok "Adli tatil ne zaman bitecek?" ve "Adli tatilde hangi davalara bakılır?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki adli tatil ne zaman bitecek ve adli tatilde hangi davalar devam eder? İşte konu hakkında merak edilenler...

Adli tatil ne zaman bitiyor?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer almaktadır.

Buna göre, 20 Temmuz'da başlayan Adli tatil ve 31 Ağustos'ta sona erecek.

Adli tatilde hangi davalar devam eder?

Adli tatilde, sadece aşağıdaki davalar görülür;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.