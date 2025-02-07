AFAD açıkladı: Türkiye ve çevresinde yaşanan deprem sayısı yüz binleri buldu

Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada söz konusu tarihten bugüne kadar meydana gelen deprem verilerini paylaşılması sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana gelmiştir. AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olup bölgede büyüklüğü 4'ün üzerinde 734 deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

107 BİN 439 DEPREM MEYDANA GELİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin üzerinden geçen iki yıl içerisinde Türkiye ve çevresinde toplam 107 bin 439 deprem kaydedildiğini açıkladı.

Bu sarsıntıların 73 bin 402’sinin, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinin artçı sarsıntıları olduğu belirtildi. Bu durum, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmesine neden oldu.