Afişte yer alıyordu kadrodan çıkarıldı! Survivor 2025 başlamadan kriz başladı

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Her yıl TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor yeni sezonu için geri sayım devam ediyor.

2025 sezonuna All Star olarak başlayacak olan programın afişi geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve büyük bir yankı uyandırmıştı.

Acun Ilıcalı tarafından Türk televizyonlarına uyarlanan başarılı yarışma programları arasında yer alan Survivor’da sezon başlamadan krizler başladı.

YENİ TANITIMDA YER VERİLMEDİ!

Survivor All Star Ünlüler- Gönüllüler olarak başlayacak olan yarışmanın yayınlanan ilk tanıtım afişinde yer alan Mevlüt’ün yeni tanırımda ve afişte yer almaması şaşkına çevirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Mevlüt isimli yarışmacını kadrodan çıkarılıp çıkarılmadığı ise merak konusu oldu.