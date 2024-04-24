Afrika’dan Türkiye’ye gelen çöz tozu nedir? Hangi iller etkilenecek? Zararları nelerdir? Kuzey Afrika’nın çoğunu kaplayan çöl tozu uyarıları tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar çöl tozunun ne olduğunu ve zararlarını araştırmaya başladı. Peki söz konusu olan bu çöl tozu nedir? İnsan sağlığı için zararlı mıdır?

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Afrika’dan Türkiye’ye doğru yola çıkan ve Türkiye’yi etkisi altına alacak çöl tozu için sık sık uyarılar yapılıyor. Bahar aylarında görülen çöl tozlarının ülkemizin belli bölgelerinde görülmesi bekleniyor. Peki çöl tozu nedir, zararlı mıdır? İşte, tüm detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çöl tozu uyarıları Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği ve görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Peki çok tozu nedir?

Önümüzdeki günlerde Türkiye’de görülmesi beklenen çöl tozu, çöllerden kalkarak atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat edebilen doğa olayıdır. Toz taşınımı ise dünya ekosistemi için büyük önem taşımaktadır.

Çöl tozu hangi illerde görülecek?

Uzmanlar çöl tozunun İç Anadolu'da etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle de Kastamonu, Konya, Ankara’da yüksek basınç etkisini görecek. Yarından sonra ise İstanbul'dan Doğu'ya doğru hareket edecek bu toz. Daha çok Kastamonu, Batı Karadeniz, Ankara ve Konya civarında etkili olacağını belirtti.

Çöl tozunun etkileri neler?

Teneffüs etmediğiniz müddetçe hiçbir zararı olmadığı söylenen çöl tozunun insan sağlığı üzerinde belli başlı etkileri bulunuyor.

Bu etkilerin başında ise solunum yolu enfeksiyonları, göz irritasyonu, cilt problemleri en belirgin etkiler arasında yer almaktadır.

Bu etkilerden korunmak için ise dışarıda olunduğu zaman diliminde maske kullanılmalı, gözler korunmalı ve cildinizi koruyucu önlemler almanızda yarar vardır.