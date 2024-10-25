Ağaç budaması hangi aylarda yapılır? Ağaç budama zamanı ne zamandır?

Hüseyin Topuz

Ağaç budaması, ağaçların sağlıklı büyümesi ve verimli meyve vermesi için oldukça önemli bir uygulamadır.

Genellikle ağaç türüne ve iklim şartlarına bağlı olarak budama zamanları değişiklik gösterebilir. Ancak çoğu ağaç türü için en uygun budama dönemi, bitkinin dinlenme evresinde olduğu kış aylarıdır.

Sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar olan dönem, ağaçların dinlenmeye çekildiği ve enerji depoladığı zamandır.

Bu dönemlerde yapılan budamalar, bitkinin sağlığını korur ve gelecekte daha güçlü bir şekilde filizlenmesini sağlar.

Ağaç budaması genellikle ağaç türüne ve bölgesel iklim koşullarına göre değişiklik gösterir, ancak genel olarak sonbahar sonu ve kış ayları (Kasım-Şubat) budama için en uygun dönemlerdir.

Bu dönemde ağaçlar dinlenme sürecinde olduğu için budama işlemi, bitkinin daha az zarar görmesine ve bahar aylarında daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

Meyve ağaçları gibi bazı türlerde ise erken ilkbahar, yani tomurcuklanma başlamadan önce yapılan budamalar da faydalı olabilir.