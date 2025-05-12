Ağaç köklerine kireç sürülmesinin nedeni bakın neymiş!

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Ağaçların köklerine kireç sürme işlemi birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Bu işlemin hangi sebeple yapıldığı ve ağaçlar üzerindeki etkisi merak uyandırıyor

Kireç, özellikle kış aylarına girerken veya erken ilkbaharda ağaçların kök bölgesine ve gövde altlarına sürülüyor.

Bu uygulamanın temel amacı, hem toprak sağlığını korumak hem de zararlılara karşı bir önlem almak.

Ziraat mühendisleri, kirecin toprağın pH seviyesini dengeleyerek bazı hastalıkların ve zararlı böceklerin yayılmasını engellediğini belirtiyor. Aynı zamanda mantar oluşumunu da engellediği biliniyor. Bu da ağaçların daha sağlıklı gelişmesini sağlıyor.

Kireç aynı zamanda fiziksel bir koruyucu görevi de görüyor. Kış aylarında yaşanan don olayları ya da ilkbaharda güneş ışınlarının gövdeye doğrudan teması, ağaçlarda çatlamalara yol açabiliyor.

Beyaz renkli kireç, ışığı yansıtarak gövde sıcaklığının aniden artmasını engelliyor ve bu sayede olası zararların önüne geçiliyor.