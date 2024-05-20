Ağız çevresindeki kararmalarına doğal çözüm! Maskeyi uygulayın kararmaları maziye uğurlayın... Kadınlar için bir kabus kadar can sıkıcı olan konulardan biride ağız çevrelerinde oluşan kararmalardır. Estetik açıdan oldukça rahatsızlık veren bu görüntüden kurtulmak için ise birçok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında en etkilisi ise 3 malzeme ile hazırlayacağınız o maske. İşte, kararmaları silip süpüren maske...

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Cilt yüzeyinde meydana gelen kararmalar çoğu kadın için oldukça can sıkıcı bir durumdur. Özellikle de yüzlerinde oluşan kararmalar çözülmesi gereken önemli noktalar arasında yer alır.

Ağzın etrafında oluşan koyu renkli inatçı lekeler estetik açıdan rahatsızlık verdiğinden her kadın bu kararmalardan biran önce kurtulmak ister.

Söz konusu kararmaları gidermek için cilt aydınlatıcı kremler ya da pigmentasyon baskılayıcı kimyasal içeriklerin yanında evde uygulanabilecek doğal yöntemlerde bulunur.

Genellikle ağda kaynaklı meydana gelen bu kararmalar için evde uygulayacağınız bu maske ile kararmaları adeta bir silgi gibi silebileceksiniz.

İşte, cildi kararmalardan kurtaran mucizevi maske…

Hipermelanoz olarak adlandırılan bıyık bölgesi veya ağız etrafı kararmasını tedavi etmenin doğal birçok yolu vardır. Bu yollardan en etkili olanı ise 3 malzeme ile hazırlayacağınız mucizevi maskedir.

Bu mucizevi maskeyi hazırlamak için öncelikle bir kase alarak içerine 1 tatlı kaşığı pirinç unu, 1 tatlı kaşığı yoğurt ve son olarak 1 tatlı kaşığı balı ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Malzemeler iyice karıştıktan sonra ağız çevrenize uygulayın ve 30 dakika boyunca bekleyin. Bekleme süresinin bitiminde ılık su ile güzelce yıkayan. Hafta da iki ya da üç kere uygulayabileceğiniz bu maske ile tüm kararmalara veda edin.