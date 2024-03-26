Agridin krem nedir, ne işe yarar? İşte kullanımı ve fiyatı...

Agridin krem, doğal içerikleriyle dikkat çeken bir cilt bakım kremidir.
İçeriğinde bulunan 5 farklı bitkisel etken madde, cildi beslerken kaslardaki gerginliği ve acıyı hafifletmeye yardımcı olur.
Yoğun yapısıyla dikkat çeken bu krem, aynı zamanda hafif bir forma sahiptir. Bu sayede cilde uygulandığında hızlı bir şekilde emilir ve yapışkanlık hissi bırakmaz.
Kremi kullanmak isteyenler arama motorlarında “Agridin krem ne işe yarıyor, nasıl kullanılır?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…
Agridin Krem ne işe yarıyor?
Agridin kremde bulunan biberiye yağı, kas ağrılarına karşı etkili bir içeriktir. Ağrıyı hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
Portakal esansiyel yağı ise eklem ağrılarını ve kas kasılmalarını azaltarak rahatlamayı sağlar.
Kafur esansiyel yağı da kaslardaki ağrı ve kasılmaları hafifletir ve iyileşmeyi destekler.
Agridin krem nasıl kullanılır?
Öncelikle, ellerinizi sabunla güzelce yıkayıp temizleyin.
Sonrasında, ihtiyaç duyulan bölgeye ince bir tabaka halinde kremi sürün.
Kreminizi uyguladıktan sonra, yaklaşık beş dakika boyunca nazikçe masaj yapın.
Son olarak, kremi sürdüğünüz bölgeye bir havlu sararak kapatın.
Agridin krem ne kadar?
150 ml Agridin kremi fiyatı 250 TL civarındadır. Dönemsel kampanyalara göre farklılık gösterebilmektedir.