Ağrınız sızınız kalmayacak! BİM'e masaj koltuğu geliyor; BİM 1 Ocak 2025 Aktüel...

Yağmur Dinç
BİM, yeni yılda da aktüel ürün seçeneklerini müşterilere sunmaya devam ediyor.
Yılın ilk günlerinde geçerli olacak fırsatlar belli oldu.
BİM 1 Ocak 2025 afişinde gıda ürünlerinden, evde konfor sağlayacak teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpaze sunuldu.
Özellikle Luxell Home Masaj Koltuğu gibi rahatlama ve konfor arayanlar için mükemmel bir seçenek olarak dikkat çekti.
39.990 TL'lik fiyatıyla dikkat çeken masaj koltuğu, evde rahatlamak isteyenler için ideal olacak.
İşte BİM 1 Ocak 2025 aktüel katalog!