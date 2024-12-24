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Ağrınız sızınız kalmayacak! BİM'e masaj koltuğu geliyor; BİM 1 Ocak 2025 Aktüel...

Ağrınız sızınız kalmayacak! BİM'e masaj koltuğu geliyor; BİM 1 Ocak 2025 Aktüel... BİM, yeni yılın ilk gününde satışa sunacağı aktüel ürünler listesinde masaj koltuğu da getirdi. Ağrı ve sızıya birebir olan evde masaj keyfi için biçilen fiyat da belli oldu. İşte BİM 1 Ocak 2025 aktüel afişi...