Ahiret inancı en yüksek olan ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sırlaması şaşırttı

Haber Merkezi

Dünya genelinde birçok toplumun dini ve kültürel inançları arasında yer alan ahiret inancı özelinde yapılan araştırmalar sonucunda ahiret inancı en yüksek ülkeler belli oldu.

Dini ve kültürel değerlerin yüksek olduğu toplumlarda ahiret inancının daha fazla olduğu da söz konusu araştırmalarla birlikte görüldü.

Dünya Değerler Araştırması kapsamında yapılan çalışma sonucunda bakın ahiret inancı en yüksek olan ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer aldı.

EN YÜKSEK AHİRET İNANCI OLAN ÜLKELER

1-BANGLEDEŞ: YÜZDE 98.8

2- FAS: YÜZDE 96.2

3- LİBYA: YÜZDE 95.5

4- TÜRKİYE: YÜZDE 91.8

5- İRAN: YÜZDE 91.3

6- PAKİSTAN: YÜZDE 89.3

7- MISIR: YÜZDE 88.1

8- FİLİPİNLER: YÜZDE 83.8

9- NİJERYA: YÜZDE 83.1

10- ETİYOPYA: YÜZDE 82.4