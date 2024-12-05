Haber Merkezi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 4 Aralık’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan uyarılar arka arkaya geldi.

Antalya’nın merkezinde ve Mersin’de de hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın uyarısı dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre saat 12.09’da gerçekleşen depremin derinliğinin 32,69 kilometre olduğu anlaşıldı.

Söz konusu depremin Anadolu yarımadasında fay hatları üzerinde değil, daha derin bir bölgede gerçekleştiği de belirtildi.

“6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER OLABİLİR”

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı depremin ardından Prof. Dr. Özvgün Ahmet Ercan sosyal medya platformu olan X hesabı üzerinden yaptığı uyarılar ile korkuttu.

6 büyüklüğünde depremlerin yaşanma ihtimali olduğunu aktaran Ercan, "Son 5 gün içinde bölgede 5 büyüklüğünde depremler oldu. Bunlar küçük depremler kategorisinde değerlendiriliyor. Bu tür depremler yıkıcı değildir. Ancak bu bölgede 6 büyüklüğüne kadar depremler olabilir. Yine de bu depremlerin yıkıcı olacağını düşünmüyorum." İfadelerini kullandı.