Aidat ödeyenleri ilgilendiriyor: Sadece 30 gün kaldı

Yağmur Dinç

Son yıllarda başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kiradan sonra ikinci büyük sorun aidat artışları oldu.

Enerji masraflarının artması ve asgari ücrete yapılacak olan zam, birçok ödemeyi de etkiliyor.

Bu doğrultuda çoğu site yönetimi 2025 yılı itibarıyla aidat zammına hazırlanıyor.

Uçuk rakamları bulan aylık aidatlar, kiracıları da zorluyor.

Yeni yılda yapılması öngörülen zam ile ise, bu rakamların artması bekleniyor.

"YÜZDE 90 ZAM"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, apartman aidatlarına "elektrik zammı" geleceğini duyurdu.

Yavuzyılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan EPDK kararına atıfta bulunarak, "Apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi, aylık elektrik faturası 1.050 lira ve üzeri gelen apartmanlara yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor" ifadelerini kullandı.