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Aile destek ödemeleri yattı mı? Mart ayı ödeme tarihleri 2024

Aile destek ödemeleri yattı mı? Mart ayı ödeme tarihleri 2024 Aile Destek Programı kapsamında ödeme alan vatandaşlar, mart ayına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Ne zaman yatacak? İşte 2024 Mart ödeme tarihleri...