Aile destek ödemeleri yattı mı? Mart ayı ödeme tarihleri 2024

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi aileler için yürüttüğü destek çalışması devam ediyor.
Aile Destek Programı adı altında, gelir seviyesi düşük olan 4 milyon haneye 850-1250 TL aralığında ödeme sağlanıyor.
Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay boyunca düzenli olarak yapılıyor.
Ödeme alan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor.
Peki, Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? Mart ayı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar...
Mart 2024 aile destek ödemeleri ne zaman?
Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.
Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.