Aile destek ödemeleri yattı mı? Zamlı mı yatacak? 2024 Şubat ödeme tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Destek Programı"ndan faydalanan vatandaşlar, şubat ayı ödemelerini beklemeye koyuldu. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı? Ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca verilen Aile Destek Programı ödemeleri için gözler şubat ayına çevrildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların faydalandığı Aile Destek Ödemeleri, her ayın ilk günlerinde ödeniyor.

Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre hesaplanan ödemenin bu ay hesaplara zamlı ödenmesi bekleniyor.

Vatandaşlar yatacak olan ödemelerle ilgili, "Aile Destek Paketi Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, aile destek ödemeleri yattı mı? Şubat ayı ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Ödeme tarihi

Aile Destek Programı 2024 Şubat ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.

Zamlı mı yatacak?

Asgari ücret ve emekli zamlarının ardından aile destek ödemeleri zammı da gündemde.

Hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dahil olduğu gelir aralıklarına göre hesaplanan ödemenin bu ay hesaplara zamlı ödenmesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama gelmedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.