Airfryer'da reçel tarifi! Meyveler dağılmıyor, bir yiyen kavanozu sıyırıyor... Yaz meyvelerinden güzel mi güzel reçeller yapmak isteyenler, yeni yöntemler keşfediyor. Artık reçeller tencerede değil, airfryerda yapılıyor. İşte tam kıvamında meyve reçeli tarifi...

Editör: Yağmur Dinç

Kahvaltıların vazgeçilmez tatlısı reçeller, mevsim meyvelerinin uzun süre saklanabilir hale getirilmesidir.

Meyveler, şekerle kaynatılarak yoğunlaştırılır ve bu işlem sonucunda reçelin kıvamı reçineli ve yoğun bir hal alır.

Türkiye’de reçel yapımında genellikle elma, kayısı, vişne, çilek gibi meyveler kullanılır, ancak birçok farklı meyve ve hatta bazı sebzeler de reçel yapılabilir.

Annelerimiz tencere başında meyveyi şekerle kaynatır, kıvamı tutunca altını kapatırdı.

Şimdiki yöntem ise airfryer! Airfryer reçeli ile inanılmaz bir lezzet elde edeceksiniz.

Airfryer kullanarak reçel yapmanın en büyük avantajı, meyvelerin şeklini korumasıdır. Airfryer'ın eşit ısı dağılımı sayesinde meyveler dağılmadan, ezilmeden pişer.

AİRFRYERDA REÇEL TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze çilek (istediğiniz meyve)

200 gram toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Çilekleri yıkayıp temizleyin. Küçük parçalara doğrayabilirsiniz, ama büyük parçalar da kullanılabilir.

Airfryer sepetinin içine uygun boyutta bir pişirme kabı veya alüminyum folyo ile kaplanmış bir tepsi yerleştirin.

Şekerin çileklerle iyice harmanlanmasını sağlayın.

Çilek ve şeker karışımını airfryer sepetinin içindeki pişirme kabına dökün.

Airfryer’ı 160°C (320°F) ısıya getirin ve 10 dakika pişirin.

10 dakikada bir karıştırarak karışımın eşit şekilde pişmesini sağlayın. Toplamda 30-40 dakika pişirme süresi gerekebilir. Kıvamı kontrol edin; reçel yoğunlaşmalı ve kaynamış olmalıdır.

Pişirme süresinin sonunda, reçelin içine limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin. Karıştırın ve birkaç dakika daha pişirin.

Reçeli pişirme kabından dikkatlice çıkarın ve soğuması için bir kenara bırakın. Reçelin soğudukça daha da koyulaşacağını unutmayın.