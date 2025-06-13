AJet’ten son dakika uyarısı: Bu uçuşlar iptal edildi

Haber Merkezi
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran’ın hava sahasını kapatması ve artan bölgesel gerilimler, hava ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Bu kapsamda, AJet güvenlik önlemleri nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi sabah 06.00’ya kadar iptal ettiğini duyurdu.
Ayrıca, şirket Lübnan seferlerini sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirecek.
Irak üst geçişinde yer alan Orta Doğu seferleri ise, ilgili hava sahası kullanılmadan alternatif rotalar üzerinden planlanıyor.
Yolcuların seyahat öncesinde güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.