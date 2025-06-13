Haberler



Bilgi



AJet’ten son dakika uyarısı: Bu uçuşlar iptal edildi

AJet’ten son dakika uyarısı: Bu uçuşlar iptal edildi AJet, İsrail'in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar iptal ettiğini açıkladı.