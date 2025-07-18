AJet’ten ucuza yurt dışı bilet kampanyası: Biletler kapış kapış gidiyor

AJet, seyahat tutkunlarını sevindirecek yeni bir kampanyaya imza attı.

34 ülkede 59 farklı yurt dışı noktaya uçuş gerçekleştiren AJet, 17 Temmuz saat 10:00 ile 19 Temmuz saat 23:59 arasında geçerli olacak büyük bir bilet indirimi başlattı.

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 1 Eylül 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek. Böylece sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir zaman diliminde seyahat planlamak mümkün olacak.

Bilet fiyatları ise yalnızca 9 Euro/dolar + vergiler seviyesinden başlıyor.

Kampanya kapsamında tam 250 bin koltuk, sadece 9 Euro/dolar + vergiler seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Uygun fiyatlı ‘basic’ biletler, AJet’in resmi internet sitesi AJet.com, mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezi aracılığıyla satın alınabilecek.

KOLTUK SEÇİMİNDE %50 İNDİRİM FIRSATI

Sadece bilet fiyatlarında değil, ek hizmetlerde de misafirlerini düşünen AJet, kampanya süresince koltuk seçim ücretlerinde yüzde 50 indirim uygulayacağını duyurdu.

Kampanyadan hem yeni bilet alanlar hem de mevcut bilet sahipleri yararlanabilecek.

Bu indirim yalnızca AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden yapılacak koltuk seçimlerinde geçerli olacak.