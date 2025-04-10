Akaryakıt devlerinde kriz: Lisansları iptal edildi! Artık gaz çıkartamayacaklar

Haber Merkezi

Başta Çin ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeye açıkladığı 'ek gümrük vergisi' tarifeleri ile piyasaları kızıştıran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Avrupa'nın önde gelen akaryakıt devlerini radarına aldı.

Trump yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, akaryakıt sektörünün devleri arasında yer alan Avrupa merkezli küresel enerji şirketleri British Petrol ve Shell'in Venezuela'dan doğalgaz çıkarmaları için verilen lisansları iptal edildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda şirketlere verilen bu lisanslar, Venezuela'dan çıkarılacak gazın, Karayipler'deki Atlantic LNG tesisine taşınmasına imkan tanınmasını amaçlıyordu.

KARAR İPTAL EDİLMEZSE GAZ YOK!

Lisansların iptal edilmesine ilişkin kararla birlikte, Trinidad ve Tobago hükümeti tarafından tutulan söz konusu lisansların geri çekilmesi, BP ve Shell için bir geri adım anlamına geliyor.

Şirketler, ABD'nin Venezuela hükümetine yönelik uyguladığı yaptırımlarına rağmen, önceki Joe Biden yönetimi tarafından verilen özel lisanslara dayanarak Venezuela'nın gaz zengini sularında faaliyet gösterme izinleri rafa kalkacak.