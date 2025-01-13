Akaryakıtta tabela değişti: 13 Ocak Pazartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber Merkezi

Benzin fiyatları, Brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle pompa fiyatlarında sık aralıklarla değişim yaşanıyor.

1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, ÖTV zammında ek olarak benzine 1.27 TL, motorine ise 1 TL'lik bir zam daha yapılırken akabinde LPG'ye ise 49 kuruş indirim yapılmıştı.

Bugüne ilişkin olarak benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmazken güncel akaryakıt fiyatları listelendi.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.30 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.17 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.11 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.01 TL