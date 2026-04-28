Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi kimdir: İşte mal varlığı

Sarı-lacivertli camiada Sadettin Saran’ın adaylıktan vazgeçeceği yönündeki sinyallerin ardından, gözler Safi Holding’in zirvesindeki isim Hakan Safi’ye çevrildi.

Beklenen hamleyi yapan Safi, adaylığını resmen duyurarak Fenerbahçe’nin geleceği için kollarını sıvadı.

6-7 Haziran’da Mehmet Ali Aydınlar ve Barış Göktürk ile kozlarını paylaşacak.

Peki Hakan Safi kimdir? Serveti ne kadar?

Hakan Safi, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve lojistik devlerinden biri olan Safi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İş dünyasında özellikle liman işletmeciliği, enerji ve denizcilik sektörlerindeki stratejik yatırımlarıyla tanınan bir isimdir.

Son dönemde adı, Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki seçim süreci ve başkan adaylığı iddialarıyla spor kamuoyunun gündemine yerleşti.

Safi’nin yaklaşık 750 milyon dolar civarında bir kişisel servete sahip olduğu belirtilmektedir.

İŞ HAYATI

Türkiye’nin en stratejik limanlarından biri olan Derince Limanı (Safiport)’nın işletme hakkını devralarak lojistik sektöründe dev bir hamle yapmıştır.

Holding bünyesinde kömür (Safi Katı Yakıt), denizcilik (Safi Denizcilik), şeker fabrikaları (Çorum Şeker) ve gayrimenkul gibi çok farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.

Özellikle şeker fabrikalarının özelleştirme süreçlerindeki aktif rolü ve sanayi odaklı büyüme stratejisiyle dikkat çekmiştir.