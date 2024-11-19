Akaryakıtta tabela değişti: 19 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

Haber Merkezi

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurunda yaşanan değişimler petrol fiyatlarını da etkilemeye devam ediyorken dün gece saatlerinde benzin fiyatlarında bir indirim gerçekleşti.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar bu kez araç sahiplerini sevindirecek bir etki yarattı. Gece saatlerinde benzinin litre fiyatına 60-64 kuruş arasında indirim yapıldı.

Benzin fiyatlarının yanı sıra motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşte, 19 Kasım Salı günü güncel akaryakıt fiyatları…

GÜNCEL AKARKAYIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 42.91 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.22 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 25.49TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.75 TL

Motorin litre fiyatı: 43.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.96 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL