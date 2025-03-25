Akaryakıtta tabela değişti: Benzine zam geldi! İşte 25 Mart 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında benzine gece yarısından itibaren zam yapıldı.

Getirilen gece yarısı zammının ardından benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş zam yapılırken önümüzdeki günlerde motorine 1 lira LPG’ye ise 65 kuruş zam gelmesi planlaıyor.

Benzine gelen zammın ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 22 Şubat Cumartesi güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL