Akaryakıtta tabela değişti: İşte, 2 Ocak zamlı bezin, motorin ve LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ancak bu kez fiyat değişiminde etkili olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı tabelaları değiştirdi.

Normalde 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından duyurulması beklenen ÖTV artışı, sürpriz bir şekilde enflasyon rakamları beklenmeden yüzde 6 oranında belirlendi ve 1 Ocak itibarıyla pompaya yansıdı.

Bu gelişme, araç sahiplerini bir kez daha akaryakıt istasyonlarındaki fiyat değişimlerini yakından takip etmeye yönlendirdi. İşte 2 Ocak 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.88 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

Motorin litre fiyatı: 45.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.89 TL

Motorin litre fiyatı: 45.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL