Akaryakıtta tabela değişti: Pompaya bir zam daha geldi! İşte 27 Mart güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber Merkezi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ederken dünya piyasalarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında bu kez LPG’ye gece yarısından itibaren zam yapıldı.

Getirilen gece yarısı zammının ardından LPG’nin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruşluk zam yapılırken önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişim olup olmayacağı merak ediliyor.

LPG’ye gelen zammın ardından akaryakıtta tabela yeniden değişti. İşte, 27 Mart Perşembe güncel motorin, benzin, LPG fiyatları…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46,75 TL

Motorin litre fiyatı: 46,78 TL

LPG litre fiyatı: 27,51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 46,61 TL

Motorin litre fiyatı: 46,65 TL

LPG litre fiyatı: 26,74 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47,31 TL

Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

LPG litre fiyatı: 27,35 TL

İzmir akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 47,31 TL

Motorin litre fiyatı: 47,50 TL

LPG litre fiyatı: 27,35 TL