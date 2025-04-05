Akıl uçuran illüzyon: Kamuflajlı kuşu gördünüz mü? 5 saniyeniz var...

Yağmur Uçar

İllüzyonlar, beynin görüntüleri yorumlama biçimi, ışığın nesnelerden yansıma biçimi ve gözlerin konumlandırılma biçimi gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Bu karışıklıklar, görsel sistemimizin gerçekliğin mükemmel bir temsili olmaması nedeniyle meydana gelir. Gözlerimiz ışığı yakalar ve beyne sinyaller iletir, beyin de bu bilgileri işler.

Ancak beynimizin yorumlaması geçmiş deneyimler, öğrenilmiş varsayımlar ve görsel bilginin sunulma biçimi gibi çeşitli faktörlerden etkilenir.

Böyle bir optik illüzyonda, zihniniz şaşkına dönecektir. Aşağıdaki resimde, bir çimen sahnesi göreceksiniz ve sizin göreviniz bu sahnede saklı bir kuşu bulmaktır.

Bu bulmaca kesinlikle becerilerinizi zorlayacak ve gözlem yeteneğinizi sorgulamanıza neden olacak.

Peki, 7 saniye içerisinde gizli kuşu bulabilir misin?

Zamanlayıcıyı açın ve başlayalım.

Kaynak: Reddit

Gizli kuşu gördünüz mü?

Hadi bakalım, gözünüzün önünde saklanıyor.

Hala bulamadınız mı?

Acele edin, zaman sınırlı ve yakında sona erecek!

3… 2… ve 1!

Zaman sınırı doldu.

Gizli kuşu gördünüz mü?

Eğer bulduysanız tebrikler, harika bir iş başardınız!

Sayfanın en üstüne doğru kaydırarak kuşu tekrar bulmayı deneyebilirsiniz.

İşte çözüm!