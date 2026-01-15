Onur Belgesi şartları 2026: Onur Belgesi kaç puanla alınır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025-2026 eğitim yılının ilk dönemi sona eriyor ve öğrenciler 1. dönem karnelerini teslim alıyor.

Takdir ve teşekkür belgeleri ile taçlandırılan karneler, aynı zamanda onur belgesi de alabiliyor.

Onur Belgesi, akademik başarıdan ziyade "karakter ve sosyal başarıyı" temsil etmesiyle dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, "Onur belgesi nedir, nasıl alınır, kaç puan" gibi sorular gündemde.

Peki; Onur belgesi alma şartları nelerdir? Yanıtı haberimizde...

ONUR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR

Onur Belgesi'nde, Takdir ve Teşekkür belgelerinde olduğu gibi bir puan barajı (not ortalaması) yoktur.

Temel kriter, öğrencinin ders dışı davranışları ve sosyal sorumluluk bilincidir.

ONUR BELGESİ ŞARTLARI 2026

Öğrencilerin bu belgeyi alabilmesi için öncelikle hiç disiplin cezası almamış olması gerekir. Belge verilirken şu davranışlar göz önünde bulundurulur:

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak çevresine örnek olmak.

Bilimsel projelere, sosyal etkinliklere veya sanatsal faaliyetlere katılarak üstün başarı göstermek veya bu alanlarda liderlik yapmak.

Görgü kurallarına uymak, dürüstlük, güvenilirlik ve insan ilişkilerinde arkadaşlarına örnek olmak.

Okul araç-gereçlerini korumak, çevre bilinciyle hareket etmek.

Okula ve derslere düzenli katılım sağlayarak bu konuda iyi bir model oluşturmak.

Teknoloji ve sosyal medyayı faydalı, etik ve doğru bir şekilde kullanmak.