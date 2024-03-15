Akrabaya fitre verilir mi? 1. derece akrabaya fitre düşer mi? Ramazan ayında sıkça merak edilen konulardan biri de fitredir. Fitreyi uygun kişilere ulaştırmak isteyenler, öncelikle akrabalarını düşünür. Peki, fitre akrabaya verilir mi? 1. dereceden akrabalara fitre düşer mi? İşte Diyanet'in yanıtı.

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Zekât, İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan bir tür sadakadır ve belli koşulları sağlayan Müslümanların belirli bir miktar varlıklarını fakirlere, yoksullara ve diğer ihtiyaç sahiplerine vermelerini gerektirir.

Fitre, özellikle Ramazan ayında oruç tutan ve belirli koşulları sağlayan Müslümanlar için farz kılınmış bir zekât türüdür.

Fitre, bir kişinin ve ailesinin geçimini sağlamak için yeterli miktarlarda yiyecek, giyecek ve barınma imkanına sahip olamayan fakir ve muhtaç kişilere verilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Fitresini vermek isteyen Müminler, doğru bir şekilde ibadetini yapmak istiyor. Bu durumda, öncelikle akrabalar akla geliyor.

"Akrabaya fitre düşer mi", "1. derece akrabaya fitre verilir mi", "Anne, baba, kardeşe fitre verilir mi" gibi sorular sıklıkla araştırılıyor.

Peki, akrabaya fitre verilir mi? İşte yanıtı.

Akrabaya fitre düşer mi?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.)

Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Fitre kimlere verilmez?

Hanefîler'e göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228).

f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).

Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).