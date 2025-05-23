Alan yaz boyu rahat edecek! BİM ucuza klima ve vantilatör getiriyor: İşte fiyatları

Haber Merkezi

BİM, her hafta olduğu gibi bu cuma da alışveriş tutkunlarının radarında! 30 Mayıs tarihli aktüel ürünler kataloğu açıklandı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bu haftaki indirimlerde serinletici ürünler öne çıkıyor.

Yeni haftada BİM raflarında kule tipi vantilatör ve klima gibi sıcak havalara karşı çözüm sunan ürünler yer alacak.

Üstelik teknoloji severler için elektrikli bisiklet ve çeşitli elektronik cihazlar da indirimli fiyatlarla satışta olacak.

Giyimden küçük ev aletlerine, gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok kategoride zengin seçenekler sunan bu haftaki kampanya, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de bütçesini korumak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar içeriyor.

İşte BİM 30 Mayıs indirim kataloğu: