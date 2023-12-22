Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 16. hafta maçında Alba Berlin'e konuk oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Dimitris İtudis ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile anlaşma sağladı.
Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada Zalgiris Kaunas’ı 80-78 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, 15. maçında 8. galibiyetini elde etti.
Sarı lacivertlilerde Metecan Birsen bu maçta forma giyemeyecek.
Peki, Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko
Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 22 Aralık Cuma (bugün) günü saat 22.15’te Mercedes Benz Arena’da oynanacak. Zorlu mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.