Alerjisi olanlar dikkat! Etrafınızda olan ağaçları kontrol edin: Bu saatlerde risk zirve yapıyor

Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanmaya başlarken, ağaçlardan yayılan polen miktarı da gözle görülür bir şekilde artmaya başlıyor.

Hal böyle olunca uzmanlar, alerji şikayeti olan bireylerin bahar aylarında evlerinin çevresindeki bitki ve ağaçlar konusunda temkinli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Evlerin çevresinde bulunan belirli ağaç türlerinin bu şikâyetleri artırabileceğine dikkat çeken uzmanlar belirli saatlerde bu şikayetlerin de artabileceğinin altını çiziyor.

BU SAATLERE DİKKAT!

Bünyesi alerjiye yatkın olan bireylerin özellikle polen salınımının en yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmaları gerekiyor.

Polen salınımın en yoğun olduğu saatler hakkında bilgi veren uzmanlar bu saatlerin genellikle sabah 05.00 ile 10.00 arası olduğunu aktarıyor.

Özellikle kavak, çınar, meşe, çam ve ardıç gibi ağaçların çevresinde yaşayanlar, bu saatlerde pencereleri kapalı tutmalı ve dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalarının sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Sadece polen değil, ağaçların yaprak ve dallarında biriken toz ve mantar sporları da alerjik reaksiyonlara neden olabildiğinin de altını çizen uzman isimler bu durumlara karşı da dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Bu nedenle evin yakınındaki ağaçların düzenli olarak budanması, yaprakların temizlenmesi ve çevre hijyeninin sağlanması öneriliyor.