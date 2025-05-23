ALES/2 geç başvuruları başladı mı? ALES/2 geç başvuruları ne zaman?
Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene üç oturum şeklinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumu için başvuru süreci tamamlandı.

13-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen başvuru sürecini kaçıran ancak sınava katılım sağlamak isteyen adaylar geç başvuru tarihleri konusunda araştırmalara başladı.

ALES/2 geç başvuru tarihleri ve ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı? ALES/e geç başvuruları ne zaman?

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak.

Geç başvurularda ücret yüzde 50 artış göstererek 1175 TL olarak tahsil ediliyor.

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Seda Yeşilyurt
Muhabir