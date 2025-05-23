ALES/2 geç başvuruları başladı mı? ALES/2 geç başvuruları ne zaman?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene üç oturum şeklinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) ikinci oturumu için başvuru süreci tamamlandı.

13-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen başvuru sürecini kaçıran ancak sınava katılım sağlamak isteyen adaylar geç başvuru tarihleri konusunda araştırmalara başladı.

ALES/2 geç başvuru tarihleri ve ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı? ALES/e geç başvuruları ne zaman?

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak.

Geç başvurularda ücret yüzde 50 artış göstererek 1175 TL olarak tahsil ediliyor.