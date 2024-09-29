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Alex ile Mourinho karşı karşıya! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?

Alex ile Mourinho karşı karşıya! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor’a konuk oluyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Osayi-Samuel oynayacak mı? İşte muhtemel 11’ler…