Alex ile Mourinho karşı karşıya! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alex De Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor’la karşılaşacak.
Avrupa Ligi’nde Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek moral bulan sarı-lacivertliler, Süper Lig’de Galatasaray karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından Antalyaspor deplasmanında hata yapmak istemiyor.
Maç öncesi merak edilen detaylar arasında, teknik direktör José Mourinho’nun hangi kadroyla sahaya çıkacağı yer alıyor.
Mücadele, taraftarların heyecanla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkarken, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak soruları da gündemde.
İşte karşılaşmanın muhtemel 11’leri ve yayın bilgileri!
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Kelven, Güray, Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Larsson, Djenepo, Samudio.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.