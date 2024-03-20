Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi annesi ateş püskürdü! "Gebelik belgelerini yayınla…" Survivor’da geçtiğimiz günlerde Aleyna Kalaycıoğlu’nun sinir krizi geçirdiği anlar yarışmaya damga vurmuştu. Kızının o hallerini gören Zuhal Kalaycıoğlu dayanamadı, resmen ateş püskürdü. İşte, Zeuhal Kalaycıoğlu’nun Yunus Emre’nin karısı Beria’yı hedef aldığı o paylaşımlar…

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Suların bir an durulmadığı Survivor’da son yaşanan olaylar gündemde bomba etkisi yarattı. İddialı yarışmacılar arasında yer alan Yunus Emre kazandıkları iletişim oyununun ardından eşinin hamile olduğunu öğrenmiş ve eşinden Aleyna Kalaycıoğlu ile olan yakınlığı hakkında uyarılar almıştı.

Son olarak Yunus Emre, eşi Beria Özden ile hamileliği hakkında bir görüşme daha gerçekleştirmiş ve bebeklerini kaybettiklerini söyleyen Beria, "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada..." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olayların ardından Yunus Emre’nin Aleyna’ya karşı olan tavırları değişmiş ve bunun sonrasında Aleyna büyük bir sinir krizi geçirmişti.

Gçetiğimiz sezonlarda da yaptığı paylaşımlar ile Acun Ilıcalı tarafından uyarıları odağı olan Zuhal Kalaycıoğlu kızının sinir krizi geçirmesinin ardından kendini tutamadı.

Zuhal Kalaycıoğlu bu kez sosyal medya hesabı üzerinden Yunus Emre’nin eşi Beria Özden’i hedef alarak adeta ateş püskürten paylaşımlar yaptı.

İşte, Zuhal Kalaycıoğlu’nun paylaşımı…

Zuhal Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımına sessiz kalamayan Beria Özden'den paylaşım gecikmedi. Ultrason görüntüsünü eklediği paylaşım ile Zuhal Kalaycıoğlu'na karşılık verdi.