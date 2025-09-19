Fenerbahçe'de 7 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ali Koç, hafta sonu yapılacak seçim öncesi rakibi Sadettin Saran ile ortak yayına çıkacak.

Tarihi nitelik taşıyan bu programda adayların hem güncel konulara ilişkin görüşlerini paylaşması hem de projelerini bir kez daha ayrıntılı şekilde kamuoyuna aktarması bekleniyor.

Ortak yayınla ilgili duyuruyu ise Ali Koç, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında açıkladı.

Peki, Ali Koç Sadettin Saran canlı yayını ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Canlı yayın ne zaman ve hangi kanalda?

Ali Koç Sadettin Saran canlı yayını 19 Eylül Cuma günü FB TV'de ekrana gelecek. Canlı yayının saati henüz açıklanmadı.