Ali Koç’un kabusu başladı! Jose Mourinho’nun tazminatları dudak uçuklatıyor

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Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapan Jose Mourinho, taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Takımın beklentileri karşılayamaması, gözleri Mourinho’nun geleceğine çevirdi.

Şu anda gündemdeki en sıcak konu ise olası bir ayrılık durumunda Mourinho’nun alacağı tazminat.

Kariyeri boyunca birçok kulüpte görev yapmış olan deneyimli teknik direktör, daha önceki ayrılıklarından ciddi tazminat miktarlarıyla gündeme gelmişti.

Fenerbahçe ile yollarını ayırması halinde de yüklü bir tazminat alabileceği konuşuluyor.

Peki, Mourinho geçmişte hangi kulüpten ne kadar tazminat aldı?

JOSE MOURİNHO'NUN ALDIĞI TAZMİNATLAR

Spor Arena’nın aktardığı bilgiye göre, Mourinho bugüne kadar çalıştığı kulüplerden toplamda 85.5 milyon sterlin tazminat aldı. Türk Lirası karşılığı ise tam 3.794 milyar TL!

Chelsea (2007): Mourinho, ilk döneminde çalıştırdığı Chelsea’den 2007 yılında ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Real Madrid (2013): İspanya’nın dev kulübü Real Madrid’den ayrıldığı dönemde 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Chelsea (2015): Chelsea’deki ikinci döneminde de beklenen başarıyı yakalayamayınca 2015’te yollar ayrıldı ve bu kez 12.5 milyon sterlin tazminat aldı.

Manchester United (2018): Mourinho'nun Premier Lig'deki Manchester United serüveni de inişli çıkışlı geçti. 2018 yılında görevden alındığında 17 milyon sterlin tazminat kazandı.

Tottenham (2021): İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da geçirdiği süre zarfında büyük başarı elde edemeyen Mourinho, 2021 yılında Tottenham’dan ayrılırken kulüpten 18 milyon sterlin tazminat aldı.

Roma (2023): Son olarak İtalya Serie A ekibi Roma'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, takımı iki kez Avrupa kupaları finaline taşıdı ve UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ancak, 2023’ün ocak ayında Roma ile yollarını ayıran Mourinho’ya bu kez 3 milyon sterlin tazminat ödendi.