Alışverişlerde aldığınız fişlere dikkat! Sağlığınızı tehdit ediyormuş

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Günlük hayatınızda market, bakkal, benzinlik ya da mağaza fark etmeksizin alışveriş için uğradığınız noktalarda aldığınız ürünlere dair mutlaka fiş verilir.

Bu fişler pek çok kişi tarafından sıradan birer kağıt parçası olarak görülüyor olsa da meğer durum bundan oldukça farklıymış.

Meğer o fişler akılımızın ucundan geçmeyen sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar tehlikeli olabiliyorlarmış. Bu konuya dikkat çeken Doktor Serdar Akgün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı çarpıcı videoda kağıt fişlerin sağlığımız üzerindeki potansiyel risklerini teker teker açıkladı.

BPA İÇERİYOR

Dr. Akgün’ün aktardığı bilgiler göre, alışveriş fişlerini ısıttığımızda veya metal bir cisimle çizdiğimizde siyahlaşıyor. Bu durum, fişlerde kullanılan termal kağıtlarda bulunan ve bisfenol A (BPA) adı verilen bir kimyasalın varlığını gösteriyor.

BPA ise, plastik ürünlerde de yaygın olarak kullanılan ve insan sağlığı açısından oldukça zararlı olduğu bilinen bir madde. Akgün, BPA'nın özellikle meme kanseri, prostat kanseri, kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu vurguluyor.

Gönüllülerle yapılan bir çalışmada, sadece iki saat bu kağıtlara temas etmenin bile idrarda BPA seviyelerini yükselttiği tespit edilmiş. Bu tehlikenin farkına varan Avrupa Birliği ise, 2020 yılından itibaren BPA kullanımını yasaklamış durumda.

Sağlığınız açısından oldukça zararlı olan BPA maddesini içeren fişlere temasınızı olabildiğince azaltmanız sağlığınızı olası tehlikelerden korumanız için oldukça önemli bir adım.