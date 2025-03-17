Alkol kilidi fiyatı 2025: Alkol kilidi zorunlu mu, fiyatı ne kadar?

Haber Merkezi

Türkiye’de alkollü araç kullanımı, trafik kazalarının en önemli sebeplerinden biri olmaya devam ederken, yeni güvenlik önlemleri devreye alınıyor.

2024 yılında 251 ölümlü ve yaralanmalı kaza alkollü sürücüler nedeniyle meydana geldi.

Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile alkol kilidi uygulaması gündeme geldi.

Peki, alkol kilidi nedir, hangi ülkelerde kullanılıyor ve maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

ALKOL KİLİDİ NASIL ÇALIŞIR?

Trafikte güvenliği artırmak için geliştirilen Alkol Kilidi, araçlara entegre edilerek alkollü sürüşün önüne geçmeyi hedefliyor.

Nefes yoluyla alkol ölçümü yapan bu cihaz, sürücünün belirlenen promil sınırlarını aşması halinde aracı çalıştırmasını engelliyor.

Sürücü aracı çalıştırmadan önce, cihazın ağızlığına üflüyor. Eğer cihaz, yasal sınırın üzerinde bir alkol tespit ederse ateşleme sistemini kilitliyor ve aracın hareket etmesini önlüyor. Böylece, alkollü sürüş kaynaklı kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ALKOL KİLİDİ FİYATI NE KADAR?

ABD’de alkol kilidi taktırmak isteyen sürücüler, cihazın kurulumuna ortalama 65 dolar (2.371 TL) ödeme yapıyor. Ancak sistem tek seferlik bir yatırım değil; cihazın kalibrasyonu için düzenli olarak 20 dolar (729 TL) ek ödeme yapmak gerekiyor. Kiralama seçeneği de mevcut ve aylık 65 dolar (2.371 TL) bedelle sürücülere sunuluyor.

Türkiye’de alkol kilidinin zorunlu hale getirilmesi halinde fiyatlandırmanın nasıl olacağı henüz netleşmiş değil.