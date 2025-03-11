Almanya'da düğünü olan çiftler tabak kırıyor! İşte nedeni

Haber Merkezi

Dünyanın dört bir yanında düğünler, sadece iki insanın evliliğiyle sınırlı kalmaz; aynı zamanda o toplumun kültürel mirasını ve geleneklerini de yansıtır.

Her ülkenin kendine özgü düğün ritüelleri vardır. Almanya'da ise düğün öncesi gerçekleşen ilginç bir gelenek dikkat çekiyor.

Polterabend, yani düğünden önce tabak kırma ritüeli.

Peki, düğün öncesinde neden böyle bir ritüel yapılıyor? İşte anlamı:

ALMANYA’DA TABAK KIRMA GELENEĞİ

Almanya’da düğün öncesi düzenlenen Polterabend adlı etkinlik, ilginç ritüeliyle dikkat çekiyor.

Davetliler, çiftin evliliklerinde şans ve mutluluk bulması için porselen tabakları kırıyor. Ancak asıl anlam, bu kırık parçaları temizlemekle başlıyor.

Gelin ve damat, birlikte süpürdükleri kırıklarla, evlilik hayatında karşılaşacakları zorlukları el ele aşacaklarını sembolize ediyor. Bu gelenek Almanya’da hala birçok çift tarafından yaşatılıyor.