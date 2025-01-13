Alnına süren botoksu bırakıyor; Kırışıklıkları ütü gibi açıyor...

Yağmur Dinç

Cildimiz zamanla elastikiyetini kaybeder ve kırışmaya başlar.

Kırışıklıklar belirgin bir hal aldığında, ciltteki kolajen seviyesi de alarm verir.

Bu durumu önlemek, doğru beslenmek ile mümkün olabilir.

Botoks etkili ve kolajen deposu "avokado" bu konuda herkesin favorisidir.

İSTER YİYİN İSTER SÜRÜN

Avokado, içerdiği zengin besin değeri ve mineraller ile cildi besleyici bir yağdır.

Avokadoyu tüketmek kadar cilde doğrudan sürmek de bakım etkisi yaratır.

Adeta botoks gibi kırışıklıkları dolduran avokado, cilde ihtiyacı olan nemi kazandırır.