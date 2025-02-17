Altay kar fırtınası nedir? Altay kar fırtınası ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu raporları ile vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkili olacak.

Birçok kentte hava sıcaklıklarının hızla düşmesi beklenirken Altay Kar Fırtınası’nın etkili olması bekleniyor.

Peki, Altay kar fırtınası nedir ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Altay kar fırtınası nedir?

Altay Kar Fırtınası, Altay Dağları ve çevresinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve sert rüzgarlarla karakterize edilen bir hava olayıdır. Bu tür fırtınalar, şiddetli soğuk hava dalgalarıyla birleşerek görüş mesafesini ciddi şekilde düşürebilir ve ulaşımı zorlaştırabilir.

Altay Dağları, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Rusya'nın kesişim noktasında yer aldığından, bu bölgede sert kış koşulları sıkça görülür.

Altay kar fırtınası ne zaman başlayacak?

Ülke genelinde beklenen soğuk hava dalgasının 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle birçok ilde hava sıcaklıklarının düşmesi kar yağışının etkili olması bekleniyor.