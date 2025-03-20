Altın alım satımında yeni dönem: Altın alacaklar artık o vergiyi ödeyecek

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile altın ve mücevherat sektörüne yönelik düzenlemelerine bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz hafta, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç geliri aklamada kullanılan kesme altın satışının yasaklanmasının ardından bu kez bankacılık üzerinden yapılacak alım-satım işlemleri içinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Banka hesapları üzerinden altın alım-satımı yapan kişileri yakından ilgilendiren bu karar sonrasında getirilen ek vergi dikkat çekti.

ARTIK EK VERGİ ÖDENECEK

Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Mart 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama ile birlikte, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Bu kapsamda bankacılık uygulamaları üzerinden altın alım-satım işlemi yapacak kullanıcılar, bu işlemleri için artık toplam miktar üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) ödeyecek.