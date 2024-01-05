Altın bugün ne kadar? 5 Ocak 2024 Cuma güncel altın fiyatları 5 Ocak Cuma gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta 1980 TL seviyelerine yükselen gram altın yeni bir rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

Altın ticareti yapmak isteyen vatandaşlar veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 5 Ocak 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.961,70 TL

Satış: 1.961,97 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.279,91 TL

Satış: 3.353,76 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.601,00 TL

Satış: 13.807,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.539,32 TL

Satış: 6.707,52 TL

Altın ons

Alış: 2.044,79 Dolar

Satış: 2.045,10 Dolar