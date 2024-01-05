Altın bugün ne kadar? 5 Ocak 2024 Cuma güncel altın fiyatları

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.
Geçtiğimiz hafta 1980 TL seviyelerine yükselen gram altın yeni bir rekor kırarak dikkatleri üzerine çekti.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.
Altın ticareti yapmak isteyen vatandaşlar veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını ilgiyle takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 5 Ocak 2024 Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.961,70 TL
Satış: 1.961,97 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.279,91 TL
Satış: 3.353,76 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 13.601,00 TL
Satış: 13.807,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.539,32 TL
Satış: 6.707,52 TL
Altın ons
Alış: 2.044,79 Dolar
Satış: 2.045,10 Dolar