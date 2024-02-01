Altın fiyatları 2024: 1 Şubat Perşembe canlı altın kuru 1 Şubat Perşembe gününün güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Altın fiyatları bir çok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Altın almak isteyenler yada elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 1 Şubat 2024 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.996,02 TL

Satış: 1.996,39 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.285,38 TL

Satış: 3.359,35 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.618,00 TL

Satış: 13.824,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.550,22 TL

Satış: 6.718,70 TL

Altın ons

Alış: 2.044,34 Dolar

Satış: 2.044,60 Dolar