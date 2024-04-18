Altın fiyatları: Gram altın bugün kaç lira? 18 Nisan 2024 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki son durum gündemde yer alıyor. İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını öğrenmek için sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor.

Perşembe günü itibariyle "Gram altın kaç lira?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" gibi sorular arama motorlarında popüler hale geldi.

18 Nisan 2024 tarihinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki bugün altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.480,76 TL

Satış: 2.481,05 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.201,71 TL

Satış: 4.298,94 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 17.408,00 TL

Satış: 17.671,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.377,16 TL

Satış: 8.598,88 TL

Altın ons

Alış: 2.374,86 Dolar

Satış: 2.375,24 Dolar