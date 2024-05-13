Altınay Savunma (ALTNY) halka arz sonuçları açıklandı! Altınay Savunma kaç lot verdi? Halka arz için talep toplayan Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları belli oldu. İşte Altınay Savunma halka arz detayları..

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8-9-10 Mayıs tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arzın detayları ve kaç lot vereceği borsa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları merak uyandırdı.

ALTNY hisse koduyla borsada işlem görecek olan Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları arama motorlarında araştırılmaya başladı.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının sizler için derledik.

İşte Altınay Savunma'nın halka arz sonuçları hakkında merak edilenler...

Toplamda 58 milyon 823 bin 530 lotun bireysel ve grup çalışanlarına eşit dağıtım yöntemiyle pay edildiği Altınay Savunma halka arz sonuçları belli oldu.

Altınay Savunma halka arzının büyüklüğü 1.8 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenirken hisse fiyatı 32 TL'den satışa sunuldu.

1.8 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Altınay Savunma toplamda 58 milyon 823 bin 530 lot dağıtımı yaptı.

ALTNY halka arz sonuçlarına göre; yurt içi bireysel katılımcı sayısı 3 milyon 627 bin 803 olarak açıklandı. Altınay Savunma kişi başı 12 lot (384 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.

Altınay Savunma'nın borsada işlem görmeye başlayacağı tarih henüz belli olmadı.