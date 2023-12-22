Altını solladı! Vitrinde servet duruyor: Bu fincanların fiyatı dudak uçuklattı...

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80 ve 90'lı yıllarda oldukça popüler olan parlak sarı fincan takımları, vitrinde süs niyetine dururdu.
Kimse onlardan kahve içmez, adeta bir obje gibi kullanırdı.
Anchor Hocking imzası taşıyan bu fincan takımı, şimdilerde servet değerinde.
Yeniden popüler hale gelen sarı fincan takımı, antikacıların ve koleksiyonerlerin gözdesi oldu.
Kıymete bindi
Bu özel fincan takımları, ikinci el ve büyük alışveriş sitelerinde 2 bin lirayı bulan fiyatlarla satılıyor.
Gram altını geçen bu fincan fiyatlarına antikacılar daha yüksek teklifler sunuyor.
Kimisi için aile yadigarı olan fincanlar, gelir kaynağı olabiliyor.