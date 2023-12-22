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Altını solladı! Vitrinde servet duruyor: Bu fincanların fiyatı dudak uçuklattı...

Altını solladı! Vitrinde servet duruyor: Bu fincanların fiyatı dudak uçuklattı... Bir dönem her evin vitrininde bulunan ancak kimsenin kullanmadığı sarı fincan takımları, gram altınla yarışıyor.