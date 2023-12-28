Altınlarınız tehlikede, hemen kontrol edin! Bu şekilde tuzağa düşürüyorlar… Sosyal medyada bir kuyumcu, altın satışlarında gram ve yarım gram olarak paketlenen altınların gerçek değerinde olmadığını iddia etti. Siz de hemen kontrol edin, binlerce lira zarar edebilirsiniz.

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Türk lirasındaki değer kaybının devam etmesiyle birlikte, vatandaşlar birikim stratejilerini gözden geçiriyor.

Özellikle orta ve düşük gelirli vatandaşlar, aylık gelirlerinden arta kalanları altın ve dövize yönlendirerek birikim yapma eğiliminde.

Bu dönemde, Türk lirasının değer kaybına karşı korunma arayışında olan vatandaşlar, gram altınlara yöneliyor.

Sosyal medyada dolaşan bir video, bir kuyumcunun paketlenmiş halde satılan yarım gram altınların tartılmasıyla ilgili dikkat çekici iddiaları beraberinde getirdi.

Videoda kuyumcu, 100 adet yarım gramlık paketlenmiş altının terazide gerçek değerinin altında ölçüldüğünü ifade ediyor.

Kuyumcu, toplamda 50 gram olması gereken 100 adet yarım gramlık altının, 49,75 gram olarak tartıldığını belirtti. Bu durumun, her paketin 0.25 gram altın eksik olduğu anlamına geldiğini öne sürdü.

Gramaj değişmez

Uzmanlar, altın alımında tartımın sadece ayar değil, aynı zamanda saf altın miktarına göre yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada satılan gram altınlarının, içerdikleri saf altın miktarının yanı sıra ayarının da önemli olduğuna dikkat çekti.

Bu durumun altının saflık oranıyla ilgili olduğunu belirten uzmanlar, altının ayarının ne olursa olsun terazide herhangi bir değişiklik yaşanmayacağını ifade etti.

Türkiye'de satılan altın türleri, saflık oranlarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 24 ayar altında saf altın miktarı 0,995 gram iken geriye kalan kısım, şekil vermek için katılan değersiz madenlerden oluşuyor.

Altının saflık oranının belirli standartlara uygun olması gerektiği vurgulanıyor. 24 ayar altının saflık oranı genellikle 995, 22 ayar altınınki 916, 18 ayar altınınki 750, 14 ayar altınınki 583 ve 8 ayar altınınki 333 olmalıdır.

Uzmanlar, tüketicilerin altın alırken sadece ayarına değil, aynı zamanda içerdiği saf altın miktarına da dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Bu bilinçle hareket etmek, altın alımında güvenilirliği sağlamak adına önemli bir adım olacaktır.