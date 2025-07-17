Amazon’da satılan 67.000’den fazla deodorant geri çağrıldı: Kullanmayın

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kişisel bakım ürünleriyle ilgili önemli bir geri çağırma kararı aldı.

Power Stick markasına ait üç farklı roll-on antiperspirant deodorant ürünü, 67.000’den fazla adetle ülke çapında geri çağrılıyor.

Geri çağırmanın nedeni, üretim süreçlerinde tespit edilen “iyi üretim uygulamaları (cGMP)” sapmaları olarak açıklandı.

Geri çağırma, Power Stick’in üreticisi olan A.P. Deauville tarafından 10 Temmuz tarihinde başlatıldı. Geri çağırma listesinde şu ürünler yer alıyor:

-Power Stick for Her Roll-On Antiperspirant (Power Fresh kokulu)

-Power Stick Invisible Protection Roll-On Antiperspirant (Spring Fresh kokulu)

-Power Stick Original Nourishing Invisible Protection Roll-On Antiperspirant

AMAZON'DA SATILIYORDU

FDA’nın yaptırım raporuna göre, bu ürünler şirketin Pennsylvania’daki FDA tarafından denetlenen tesisinde üretiliyor. Ancak üretim sırasında belirlenen bazı prosedür ihlalleri, ürünlerin güvenliğini sorgular hale getirdi.

Geri çağrılan deodorantlar, ABD genelinde Walmart, Dollar Tree ve Amazon gibi büyük perakende zincirlerinde satışa sunulmuştu.

Şirket, ellerinde bu ürünlerden bulunan tüketicilere kullanmamalarını ve ürünü iade etmelerini öneriyor.

Kaynak: Newsweek